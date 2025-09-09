Необходимо решить организационные вопросы, из-за которых процесс затягивается, сообщил губернатор региона

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Присвоение статуса многодетной семьи перевели в ДНР с муниципального на региональный уровень, что вызвало проблемы с его получением. Они связаны с организационными вопросами перехода, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"У родителей возникают проблемы с получением статуса многодетных семей. Из-за этого они не могут претендовать на субсидии и выплаты. По российским нормам перевели эту задачу с муниципального на региональный уровень. Надо решить организационные вопросы, из-за которых процесс затягивается", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он поручил региональному Минтруду ускорить выдачу временных справок и удостоверений многодетным, а также проинформировать людей, как оформить статус.

В июле Пушилин сообщил о более чем 8,5 тыс. многодетных семей в республике. Для повышения рождаемости и поддержки семей в ДНР действуют федеральные и региональные меры.