Председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Алена Булгакова заявила, что народ готов идти выбирать светлое будущее для себя и своих потомков

КУРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Подомовое голосование на выборах губернатора Курской области, которое проходит на территории четырех муниципалитетов, организовано на высоком уровне. Об этом в ходе рабочей поездки во Льгов сообщила журналистам председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю Алена Булгакова.

"Сегодня здесь, на территории города Льгова, Льговского района, мы работаем вместе, смотрим за тем, как проходит голосование, как обеспечиваются меры безопасности. Со своей стороны, как общественный наблюдатель, хотела бы отметить, действительно, достаточно высокий уровень подготовки и организации этого процесса (подомового голосования - прим. ТАСС)", - сказала она.

Булгакова также отметила настрой жителей, которые решили отдать свой голос за кандидата на пост губернатора Курской области. "Хотела отметить, в первую очередь, ответ общества - это консолидация, что люди все-таки хотят проголосовать в ответ на провокации со стороны Запада, со стороны Киевского режима. Поэтому мы видим, что наш народ не запугать, он готов идти и выбирать светлое будущее для себя и своих потомков", - добавила член ОП

Подомовое голосование организовано на территории Льговского, Рыльского и Хомутовского районов, а также в городе Льгове. В муниципалитетах создано 18 участковых избирательных комиссий (УИК). Из их составов формируются выездные группы УИК, которые будут "отрабатывать" определенную территорию района или города.