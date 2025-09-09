Необходимо наладить работу комиссий, чтобы жители могли получить заключение и не платить за услуги, которые они не получают, сообщил губернатор региона

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин поручил разобраться с начислением платы за коммунальные услуги в домах, которые из-за боевых действий стали непригодны для проживания. Поручение дано на совещании с региональным кабмином и муниципалитетами.

"Многие дома пострадали в ходе украинских атак и непригодны для проживания. При этом жильцам продолжают приходить платежки за услуги ЖКХ, хотя в квартирах никто не живет. Надо наладить работу комиссий, чтобы жильцы могли получить заключение и не платить за услуги, которые они не получают", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Глава региона поручил республиканскому Минстрою провести перерасчет по таким адресам до 22 сентября.