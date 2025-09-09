Размер маткапитала пересмотрят для семей, уже реализовавших право на меру поддержки

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Дети, рожденные в семьях с Донбасса и Новороссии и не имеющие на момент рождения гражданства РФ, будут учитываться при выдаче регионального материнского капитала на Ямале при условии, что семья живет и работает в ЯНАО не менее года, сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

"Ранее на Ямале при расчете не учитывались дети, которые на момент рождения не имели гражданства РФ и постоянно проживали на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. По новым условиям такие дети будут включены в расчет. <…> Выплата назначается, если на дату рождения ребенка семья проживает в автономном округе не менее одного года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер маткапитала будет пересмотрен для семей, уже реализовавших право на меру поддержки. Семьи, которые не смогли получить ее из-за отсутствия у детей российского гражданства по рождению, смогут обратиться за маткапиталом с учетом вновь введенного условия.

Региональный материнский капитал - одна из ключевых мер поддержки, действующая на Ямале с 2012 года. Его получают семьи при рождении третьего и последующих детей. В 2020 году в регионе увеличили размер выплаты до 500 тыс. рублей, при рождении второго ребенка действует выплата в 150 тыс. рублей. В 2024 году маткапиталы получили более 3 тыс. семей Ямала.