ТВЕРЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Новая экспозиция, в рамках которой будет воссоздано убранство дома, где Иосиф Сталин отдал распоряжение о проведении салюта в честь освобождения Орла и Белгорода, откроется 2 октября в музее "Ставка Сталина" в Тверской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

Поездка Сталина в район Калининского фронта состоялась в августе 1943 года. Поскольку Ржев был сильно разрушен, для остановки был выбран дом работницы местной льночесальной фабрики Натальи Кондратьевой, расположенный в деревне Хорошево.

"Экспозиция будет начинаться с кухни хозяйки дома, работницы местной льночесальной фабрики Натальи Кондратьевны Кондратьевой. Там будет воссоздано пространство, сохраняющее атмосферу повседневной жизни военного времени. Подлинные предметы - деревянный комод, чугунок, кувшин и другая утварь, а также печь с камином отражают образ деревенской жизни 1940-х годов", - пояснили в пресс-службе.

Второй раздел посвящен организации поездки Сталина на фронт, которую курировал заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР Иван Серов. Документы, карты, газеты, фотографии покажут сложность логистики и обеспечения визита Верховного главнокомандующего. "Здесь же будет реконструирована обстановка рабочего места: аппарат ВЧ-связи, блокнот с записями, телефонограмма, штамп с грифом "Сов. Секретно" и др. Особую атмосферу "временного штаба", созданного в полевых условиях, передадут маскировочные элементы, средства защиты, личные принадлежности сотрудников охраны, оружие", - сообщили в пресс-службе.

В заключительной части экспозиции гости станут свидетелями исторической встречи Сталина с командующим Калининским фронтом генерал-полковником Андреем Еременко в горнице дома в деревне Хорошево. Благодаря технологии Rear-проекция перед зрителями будет воссоздан диалог, в ходе которого Сталиным было принято решение о первом артиллерийском салюте в годы Великой Отечественной войны и положено начало традиции праздничных залпов в честь побед Красной Армии. "Кроме того, впервые широкой аудитории представят уникальные оцифрованные документы, переданные дочерью маршала Татьяной Еременко", - добавили в пресс-службе.