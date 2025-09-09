Новый регламент учитывает особенности отдельных категорий лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Новый административный регламент с обновленными правилами для регистрации российских граждан, учитывающий особенности отдельных категорий лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, вступил в силу. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"Новый административный регламент учитывает особенности отдельных категорий лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Теперь они могут обращаться за государственными услугами не только лично, но и через представителей с нотариально заверенной доверенностью. Это позволит им подавать и получать документы без необходимости личного присутствия", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что документом регламентированы предусмотренные законодательством возможности по регистрации военнослужащих, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и не обеспеченных жилыми помещениями. Кроме того, документом урегулированы вопросы регистрации граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни, а также получения результата государственной услуги по регистрационному учету лиц, не достигших возраста 14 лет, не только родителем, подавшим заявление о регистрации, но и другим законным представителем.

"Немаловажным является и то, что из процесса предоставления услуги исключены избыточные процедуры, а также конкретизирован список документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе", - подчеркнули в МВД.

Новый административный регламент с обновленными правилами для регистрации российских граждан утвержден приказом МВД России от 6 августа 2025 года, зарегистрирован Минюстом России 29 августа текущего года.