В Москве прошло открытие Международной издательской недели

Мероприятие продлится до 14 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московская международная издательская неделя, открывшаяся во вторник, призвана помочь экспорту литературы как из России, так и из зарубежных стран в Москву. Об этом заявил на открытии мероприятия руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Я вас рад приветствовать на нашей второй Московской международной издательской неделе. Для нас как для департамента и правительства Москвы очень важна поддержка креативных индустрий, одним из направлений которых является издательство. По сути вы являетесь проводниками культуры из ваших стран в нашу страну, из нашей страны в ваши страны, для ваших народов <...>. Хотелось бы, чтобы вы как зарубежные гости и члены этого форума обозначили все острые вопросы, которые вам нужно решить, в том числе, с нашими государственными органами, нормативными актами, что является ограничителем как для наших российских предпринимателей, так и для иностранных", - сказал Фурсин.

Он подчеркнул, что в ходе деловой программы участники обсудят, как помочь издательскому бизнесу, экспорту литературы как из России в целом, так и из зарубежных стран в Москву. "Это будет не просто обмен культурами, это будет, в том числе, достаточно серьезный экономический процесс", - сказал министр, добавив что предыдущая издательская неделя в прошлом году была плодотворной, было подписано около 40 договоров между российскими и зарубежными компаниями.

Как рассказала журналистам генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова, в рамках издательской недели в Москву приехали представители 17 стран - издатели, литературные агенты, переводчики. "Основной задачей в рамках этой недели мы ставим перед собой, конечно же, заключение контрактов и знакомство международных представителей с российской литературой, авторами и иллюстраторами. В течение недели <...> будут происходить <...> бизнес-встречи. Мы для иностранных и российских экспертов организуем больше 250 бизнес-встреч, в рамках которых будут проведены деловые переговоры, и мы надеемся, что будут заключены контракты", - сказала Агамова.

Помимо этого, отметила она, предусмотрено более 15 активностей для жителей и гостей столицы - это кинопоказы, мастер-классы с московскими иллюстраторами, презентации книг. Они будут проходить на Пушкинской площади, Сретенском бульваре, в "АКИ. Лаб", и в творческом центре "Московские мастерские" и других локациях.

Международное сотрудничество

Директор издательства Mono Gramatico из Парагвая Лусиано Паэс Соуза, отвечая на вопрос ТАСС, подчеркнул, что принимает участие в Московской международной издательской неделе второй раз, так как это единственная возможность узнать различных издателей, издательства и "восстановить тот мост, который был разрушен".

"Это не быстрый процесс - восстановить наше сотрудничество, интерес не должен ограничиваться одним годом. Этот интерес, он на года, и мы будем работать над этим. Прошлая встреча была продуктивной для меня и для моих коллег. Мне нравится считать себя не просто редактором, а агентом, литературным агентом, который в какой-то степени является послом Латинской Америки и представляет своих коллег", - сказал Соуза.

Московская международная издательская неделя пройдет с 9 по 14 сентября. Как уточнили в пресс-службе АКИ, всего издательской деятельностью в Москве занимается порядка 12 тыс. организаций - 10,6% от всех компаний в сфере креативных индустрий. Общая годовая выручка в прошлом году составила около 349,1 млрд рублей.