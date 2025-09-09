Посетители,вынужденные покинуть музей из-за эвакуации, могут вернуться по тому же билету

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж возобновил доступ посетителей в залы после проверки безопасности из-за анонимного сообщения об угрозе. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

"Сегодня, 9 сентября 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой безопасности. Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали всех посетителей Главного музейного комплекса и Главного штаба и провели проверку всех залов и служебных помещений. Угроз не обнаружено", - говорится в сообщении.

Представители музея уточнили, что сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа открыты и работают в обычном режиме. Посетители, которые вынуждены были покинуть залы из-за эвакуации, могут вернуться в музей по тому же билету.

Ранее пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии сообщила, что Эрмитаж и еще три музея в Петербурге эвакуировали из-за сообщений об опасных предметах.