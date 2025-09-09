Это связано с ограничением работы сетей сотовой связи в регионе

ВОЛГОГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Ограничения работы сетей сотовой связи в Волгоградской области, обусловленные атаками БПЛА, спровоцировали рост числа подключений проводного интернета. Спрос вырос более чем на 30%, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"В связи с вводимыми ограничениями на сетях сотовой связи, предприятия, особенно индивидуальные предприниматели, ощутили острую потребность в надежном проводном соединении для обеспечения непрерывности бизнес-процессов, включая функционирование контрольно-кассовой техники. <...> В первом полугодии 2025 года наблюдается увеличение подключений проводного интернета в регионе на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данная динамика характерна для всех операторов, представленных на рынке", - сказали в пресс-службе.

Наиболее существенный рост подключений отмечен среди микро- и малого бизнеса, а также физических лиц. При этом число абонентов, подключающихся к проводному интернету, активнее растет в городах, нежели в сельской местности. Это связано с более высокой доступностью инфраструктуры проводной связи.

Отмечено, что для удобства гостей и жителей региона создана интерактивная карта бесплатных точек Wi-Fi.

"На территории Волгоградской области функционирует более 500 точек Wi-Fi с бесплатным доступом в интернет. Их работу на постоянной основе обеспечивают операторы связи "Ростелеком" и "Дом.ру". Эти точки расположены в местах, где жители и гости региона чаще всего нуждаются в доступе к сети: на остановках транспорта, в парках, библиотеках, учреждениях культуры, заведениях общепита и торговых центрах", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, точки бесплатного Wi-Fi теперь можно найти на картах сервисов 2ГИС и Яндекс.