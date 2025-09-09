По итогам 30-дневных курсов участники получат документ о повышении квалификации, что позволит им начать профессиональную деятельность, сообщил глава региона Олег Мельниченко

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Проект по реабилитации и ресоциализации участников СВО, получивших инвалидность, запустят в Пензенской области на базе центра "Квартал Луи". Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в ходе рабочей встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"C 15 сентября мы запускаем новый проект <…> на базе "Квартала Луи". Вы знаете этот проект, он был для инвалидов детства, но сейчас этот опыт, который мы наработали, решили применить к ребятам-участникам СВО. У нас первые 20 человек-колясочников заезжают на базу "Квартала Луи", и мы начинаем с ними реабилитационную программу - это психологическая, социальная реабилитация, сопровождение их будущего", - отметил Мельниченко.

Он добавил, что по итогам 30-дневных курсов участники получат документ о повышении квалификации, что позволит им начать новую профессиональную деятельность. "Дальше мы этих ребят будем выводить на социальный контракт, чтобы они, таким образом, могли активно включаться в социально-экономическую жизнь, и, может быть, открывать какой-то свой малый бизнес. Цель состоит в том, чтобы научить, как это делать", - сказал глава региона.

В свою очередь Матвиенко отметила важность социальной адаптации для участников СВО и обратила внимание губернатора, что и после окончания курса его участников необходимо будет сопровождать.

"Это очень важно для ребят, чтобы они были полноценно вовлечены в трудовую деятельность. Очень хорошо, что это комплексный проект - не только медицинская, психологическая [помощь], но и подготовка к трудоустройству. <…> Мы обязательно этот опыт изучим", - сказала председатель Совета Федерации.