В перечень, в частности, включили соцсети, маркетплейсы, навигаторы, сервисы такси и доставки, онлайн-кинотеатры и личные кабинеты операторов связи

ОРЕНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Жителям Оренбургской области обеспечили доступ к ключевым ресурсам в периоды временных ограничений мобильного интернета. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития и связи региона.

"Жители Оренбургской области имеют возможность пользоваться самыми востребованными интернет-сервисами в периоды временных ограничений мобильного интернета, вводимых для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.

Специальное техническое решение уже работает в пилотном режиме для абонентов в Оренбуржье. В пресс-службе отметили, что для доступа к ресурсам не требуется дополнительная идентификация.

В перечень включили самые популярные и социально значимые российские платформы: соцсети, маркетплейсы, навигаторы, сервисы такси и доставки, онлайн-кинотеатры, личные кабинеты операторов связи, а также портал госуслуг, платформу для дистанционного голосования, официальные сайты президента и правительства РФ. Список планируют пополнять.

В ведомстве добавили, что такая мера призвана минимизировать неудобства для жителей региона, обеспечив доступ к самым важным онлайн-сервисам в любой ситуации.