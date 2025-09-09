Научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что на юге Красноярского края, в Тыве и Иркутской области ночные температуры могут опускаться до минус 3-5 градусов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ночные заморозки с температурой до минус 1-5 градусов, прогнозируются в ближайшее время в девяти российских регионах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Башкортостане, Оренбургской области 10 и 11 Сентября в ночное время ожидаются заморозки до минус 2 градусов, это юг Поволжья. Но и на севере Приволжского федерального округа, в Пермском крае тоже будут заморозки до минус 1 градуса. Кроме того, на Урале, в Челябинской, Курганской областях - тоже заморозки до минус 2", - сказал он.

Метеоролог уточнил, что в Томской области в ближайшие дни прогнозируются заморозки до минус 1 градуса, на юге Красноярского края, в Тыве и Иркутской области ночные температуры могут опускаться до минус 3-5 градусов.