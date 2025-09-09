Инновационные способы оплаты сокращают время прохода в общественный транспорт и упрощают процедуру получения билета, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Жители Нижнего Новгорода получили возможность оплачивать проезд в автобусах по геолокациии, сообщается в Telegram-канале Минтранса России.

"Теперь жители и гости Нижнего Новгорода могут оплачивать проезд в автобусах, просто находясь в салоне - без карт и наличных", - говорится в сообщении.

Глава министерства Андрей Никитин отметил, что главная цель - обеспечить максимально комфортное перемещение людей на общественном транспорте. "В этом нам активно помогает цифра. Инновационные способы оплаты - это то, что сокращает время прохода в общественный транспорт и упрощает процедуру получения билета. После того как оплата по геолокации появляется в регионе, технология становится одним из самых популярных способов оплаты проезда. Минтранс и дальше будет поддерживать эту инициативу и расширять применение технологий в регионах", - приводятся в сообщении слова Никитина.

По данным транспортного ведомства, система уже действует в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске и Костроме. Идет тестирование в Подмосковье и Санкт-Петербурге. Геооплата по такой же технологии, но на пригородных электричках, работает в Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Санкт-Петербурге. Тиражирование технологии планируется в Омске.