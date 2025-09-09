Круглогодичный отряд проводников объединяет более 200 студентов, которые работают на поездах дальнего следования из пяти городов: Москва, Самара, Белгород, Барнаул и Новосибирск

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Круглогодичный отряд проводников Российских студенческих отрядов (РСО) в поездах дальнего следования запустит дополнительное направление во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе РСО.

"Летние пассажирские перевозки завершаются, но свою работу продолжает круглогодичный студенческий отряд проводников. Это новый проект взаимодействия Российских студенческих отрядов и АО "Федеральная пассажирская компания", который был запущен в начале этого года. Круглогодичный отряд проводников РСО объединяет более 200 студентов, которые работают на поездах дальнего следования из пяти городов: Москва, Самара, Белгород, Барнаул и Новосибирск, а в сентябре появится дополнительное направление - Владивосток", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаила Киселева, проект дает возможность студентам круглый год приобретать практические навыки в железнодорожной отрасли, одновременно развивая организационные и коммуникационные компетенции, необходимые для успешной карьеры. "Расширение географии проекта, включая новое направление во Владивостоке, позволит охватить молодежь дальневосточного региона и поддержать развитие кадрового потенциала в транспортной сфере. Совместная работа РСО с работодателями становится важным фактором формирования высококвалифицированных специалистов и будет способствовать развитию молодежных инициатив по всей стране", - отметил он.

В пресс-службе отметили, что развитие проекта длится около года. В настоящее время в работе задействованы 11 региональных отделений, из которых пять являются региональными операторами проекта.

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.