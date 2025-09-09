Она станет настоящим символом развития города, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 9 сентября. /ТАСС/. Благоустроенная набережная с зонами для отдыха появится в Скадовске до 2027 года. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В Скадовске стартует масштабное обновление: благоустроенная набережная и проект "Крылатые качели". Реализация завершится к 2026-2027 годам и станет настоящим символом развития города. Главные идеи для благоустройства подсказали сами жители - более 1 100 скадовчан проголосовали за уютные зоны отдыха и современные детские площадки", - написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что там появится проект-победитель Х Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" - арт-объект "Крылатые качели", тихие уголки для отдыха и арт-пространства, большая детская площадка и семейная зона. Помимо этого, будет построена сцена для концертов и кино под открытым небом, спортивная зона с тренажерами и дорожками для ходьбы, веранды с навесами, "сухой" фонтан, площадки для мастер-классов. "Проект даст городу новый импульс: создаст рабочие места, новые точки общественного питания, привлечет туристов и сделает Скадовск более комфортным для жителей и гостей", - подчеркнул губернатор.