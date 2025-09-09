Право на выплату будет предоставляться женщинам, имеющим гражданство РФ, постоянно проживающим на территории региона, родившим и воспитавшим десять и более детей

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 сентября. /ТАСС/. Матерям-героиням в Карелии предложили выплачивать единовременную выплату в 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал законодательного собрания республики.

"Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии 9 сентября поддержал проект закона о материальном поощрении женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. С законодательной инициативой установить единовременную денежную выплату женщинам, удостоенным с 2022 года звания "Мать-героиня", выступил прокурор республики Дмитрий Харченков. Размер выплаты - один миллион рублей", - указано в сообщении.

Право на выплату будет предоставляться женщинам, имеющим гражданство России, постоянно проживающим в Карелии, родившим и воспитавшим десять и более детей. "Такие примеры материнства являются гражданским подвигом, которые необходимо не только замечать со стороны общества, но и материально поощрять со стороны государства", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В Карелии звание "Мать-героиня" присвоено Лидии Барташевич из Костомукши и Людмиле Филипповой из села Ведлозеро Пряжинского национального района. Профильный парламентский комитет поддержал проект закона и рекомендовал законодательному собранию принять его в первом и втором окончательном чтении.

Звание "Мать-героиня" относится к высшим званиям страны наравне со званием Героя Российской Федерации и званием Героя Труда Российской Федерации и присваивается женщине, родившей и воспитавшей десять и более детей.