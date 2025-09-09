Уровень повышения будет зависеть от конкретного детского сада или учреждения дополнительного образования

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Заработная плата воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образования будет увеличена в Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор [Ивановской области] Станислав Воскресенский поручил подготовить необходимые нормативные документы и выделить из регионального бюджета дополнительные средства на повышение зарплат воспитателей дошкольных учреждений и педагогов организаций дополнительного образования с октября текущего года", - говорится в сообщении.

Как пояснили в департаменте образования и науки региона, уровень повышения будет зависеть от каждого конкретного детского сада или учреждения дополнительного образования. Так, например, в детсаду №38 города Иваново, куда с рабочей поездкой приехал глава региона, зарплата в октябре, ноябре и декабре вырастет примерно на 11-12%. Воскресенский поручил руководителю профильного ведомства Екатерине Ксенофонтовой лично проконтролировать реализацию этого решения.

"Детский сад - это не только стены, это, в первую очередь, воспитатели. Мы в этом году приняли ряд решений, поменяли способ начисления зарплат учителям в школах. Это решение повлияет и на заработную плату воспитателей детских садов. У нас учителя и воспитатели - люди терпеливые, трудолюбивые, при первой возможности всегда стараемся повышать [зарплату]", - отметил губернатор.