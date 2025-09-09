В Тверской области разработают мастер-планы для девяти городов региона и истока Волги

Первым таким документом стал мастер-план Бежецка

ТВЕРЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Тверской области намерены разработать мастер-планы развития для девяти городов региона, а также для истока Волги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени была рассмотрена реализация в регионе проектов по созданию и ревитализации общественных пространств.

"Развитие жилых кварталов, промышленных, общественных, деловых и других пространств с учетом современных реалий и перспектив заложено в мастер-планах территорий. Первым таким документом стал мастер-план города Бежецка. В разработке находятся Старица, Кимры, Калязин, Осташков и исток Волги. Запланировано также создание мастер-планов городов Тверь, Бологое, Конаково, Торжок и Удомля", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проекты ревитализации и создания новых пространств в Тверской области реализуются по нескольким направлениям: создание в населенных пунктах комплексной жилой застройки и общественных пространств; развитие туристических кластеров; зон с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности; формирование мастер-планов территорий. По каждому из этих направлений в регионе есть флагманские проекты. «Старт по ряду из них запланирован в ближайшие годы. Например, это комплексные застройки "Восточный мост" и "Метро" в Твери, "Новое Конаково" в Конаковском округе", - отметили в пресс-службе.

Знаковым проектом в сфере развития общественных пространств является культурно-исторический кластер "Речной" в Твери, работы по его созданию уже начались. Планируется восстановить в историческом виде здание Речного вокзала, воссоздать часть комплекса Отроч монастыря, обустроить зоны отдыха и прогулок. "Для Верхневолжья обустройство и развитие общественных пространств - тема концептуально важная и перспективная. В Тверской области реализуется ряд программ, направленных на комплексное формирование современной общественной, жилой, производственной, культурной, туристической среды. В том числе, в наших малых населенных пунктах и исторических поселениях. Такие проекты имеют значение для системного развития территории всего нашего региона, для сохранения и преумножения коренного населения Верхневолжья", - сказал Руденя.