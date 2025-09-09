Решение приняли для усиления охраны общественного порядка

КЕМЕРОВО, 9 сентября. /ТАСС/. Запрет на использование беспилотников введен в Кемеровской области с 11 по 14 сентября для усиления охраны общественного порядка. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Илья Середюк.

"В целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности объектов на территории Кемеровской области - Кузбасса постановляю: запретить использование беспилотных гражданских воздушных судов на территории Кемеровской области - Кузбасса с 00:00 11 сентября 2025 года по 24:00 14 сентября 2025 года", - говорится в опубликованном постановлении на сайте правительства региона.

Уточняется, что исключение сделано для беспилотных воздушных судов Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, МЧС РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ и Федеральной службы исполнения наказаний РФ.