МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Столичный департамент информационных технологий приглашает разработчиков использовать обезличенные открытые городские данные для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) и создания умных сервисов для жителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"На странице спецпроекта ai.mos.ru представлено 25 обезличенных наборов данных, которые город готов предоставить для обучения и тестирования алгоритмов ИИ. Разработанные решения пройдут экспертную проверку. Лучшие из них могут быть внедрены в городской инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди представленных наборов данных, например, информация о типах объектов недвижимости. Модели, обученные на их основе, могут помочь градостроителям еще более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры. Данные о движении спецтехники ЖКХ могут быть использованы для оптимизации логистики и контроля выполнения работ.

Также в числе доступных датасетов - информация о городских спортивных и культурных мероприятиях, которую можно использовать для создания новых полезных сервисов для жителей. Можно скачать открытые данные о дворах, контейнерных площадках, дорогах и других объектах городской инфраструктуры - они могут быть полезны при разработке новых цифровых решений для управления жилищно-коммунальным хозяйством.

"С 2022 года Москва предоставляет разработчикам равный доступ к обезличенным наборам данных. Это дает возможность создавать новые ИИ-решения для самых разных сфер городской жизни. На странице ai.mos.ru можно не только скачать датасеты, но и посмотреть, какие проекты уже реализуются в столице, и предложить свои идеи. ИИ-решения помогают делать городскую среду еще более комфортной и формировать качественную аналитику для принятия управленческих решений, а также избавляют жителей и специалистов столичных ведомств от рутинных задач", - добавили в пресс-службе.

Чтобы получить доступ к наборам данных, необходимо направить заявку на странице ai.mos.ru. В ней надо описать проект, рассказать о текущих наработках компании в части ИИ-моделей для проекта и правовых барьерах (при наличии). Все заявки проходят предварительную экспертизу. Еще на ai.mos.ru разработчики могут предложить Москве свои цифровые решения. В заявке необходимо указать свои ФИО, название компании и должность, а также дать описание проекта с ИИ, который возможно реализовать в городе. Предложенные проекты проходят экспертную оценку Департамента информационных технологий Москвы и профильных городских ведомств.