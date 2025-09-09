После фестиваля "Крылья Сахалина" госпитализировали одного человека

Факт массового отравления не подтвержден

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Один человек госпитализирован после окончания фестиваля "Крылья Сахалина" с симптомами кишечного расстройства, факт массового отравления не подтвержден. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Сахалинской области.

"По окончании трехдневной программы [фестиваля] в медицинское учреждение обратилась одна девушка-волонтер. <…> Она была госпитализирована в медицинское учреждение с симптомами кишечного расстройства, получает необходимую помощь. <…> Других обращений в медицинские учреждения от волонтеров не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние пострадавшей удовлетворительное.

Ранее в СУ СК по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности) после сообщений в СМИ о пищевом отравлении нескольких волонтеров. О проверке сообщила также региональная прокуратура.

Фестиваль авиации, музыки и спорта "Крылья Сахалина" проходил на аэродроме Пушистый в городе Корсакове с 5 по 7 сентября.