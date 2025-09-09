Вильфанд: в европейской части России температура будет около и выше нормы

Научный руководитель Гидрометцентра России сообщил, что такие показатели будут сохраняться в течение ближайших 10 дней

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Температурный фон в течение ближайших 10 дней на всей европейской части России будет около или выше климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если смотреть на прогноз на декаду, на 10 дней с 9 по 18 число, то в целом на всей европейской территории страны температура везде около, а в основном и выше нормы. На севере и в центре европейской России - на три-четыре градуса выше нормы, во многих регионах - на один-два градуса выше нормы", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что нет регионов, где температура в ближайшую декаду была бы ниже нормы. "Ситуация такова, что нигде нет территории, где прогнозировалась бы температура ниже многолетних значений для середины сентября, везде выше", - отметил синоптик.