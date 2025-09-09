Водоемы очистят от ила, отремонтируют береговые полосы, обновят инженерные сооружения и организуют зоны биоплато

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Воронинских прудов на юго-западе столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Большой и Малый Воронинские пруды расположены в ландшафтном заказнике "Теплый Стан", это любимое место отдыха местных жителей. Но сейчас водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, наблюдается разрушение береговых полос. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, работы планируем завершить до конца этого года", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что водоемы очистят от ила, отремонтируют береговые полосы, обновят инженерные сооружения и организуют зоны биоплато.

"В рамках проекта извлечем из прудов иловые отложения общим объемом порядка 4 тыс. кубометров, затем сформируем дно путем отсыпки речным песком. На Малом пруду запланировано устройство водоупорного слоя. Эти меры позволят достичь оптимальной глубины водоемов и предотвратить их зарастание. Восстановим береговую полосу общей протяженностью 575 м, дополнительно укрепим ее габионными конструкциями и выполним отсыпку щебнем", - добавил заммэра.

Так, завершающем этапе работ обустроят шесть зон биоплато общей площадью около 440 кв. м, в которые в теплое время года высадят более 6 тыс. растений.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.