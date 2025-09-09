Погибшим оказался Леонид Иванович Расторгуев 1923 года рождения, уроженец города Барнаул

ПСКОВ, 9 сентября. /ТАСС/. Псковские поисковики нашли родственников сержанта Леонида Расторгуева, останки которого были подняты во время международной молодежной "Вахты Памяти - 2025" в Невельском районе Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба областной военно-патриотической организации "След "Пантеры".

"Найдены родственники сержанта Леонида Расторгуева, останки которого были подняты во время международной молодежной "Вахты Памяти - 2025" в Невельском районе. В ходе экспедиционных работ в деревне Самозвоново молодежный поисковый отряд "Грифон" Новосокольнического муниципального округа обнаружил медаль "За боевые заслуги" рядом с останками бойца", - отмечается в сообщении.

По награде поисковики смогли установить имя воина. Им оказался Леонид Иванович Расторгуев 1923 года рождения, уроженец города Барнаул. Поисковикам удалось найти племянницу погибшего бойца. "В семье бережно хранят память о дяде, его фото и письмо с фронта", - добавили в пресс-службе.