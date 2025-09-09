Подготовка к осенне-зимнему периоду началась в начале мая

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовили к отопительному сезону в установленный срок, заявил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, 8,5 тыс. объектов социальной сферы и 30,8 тыс. административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены до 1 сентября", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что подготовка к осенне-зимнему периоду началась в начале мая, сразу после отключения отопления.

"В течение почти четырех месяцев специалисты ПАО "МОЭК" проводили гидравлические и температурные испытания на 18,9 тыс. км тепловых сетей, что позволило выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. Была организована масштабная подготовка 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных. Все системы и оборудование тщательно проверили, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон", - добавил заммэра.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что выполнены регламентные работы на свыше 145 тыс. км электрических, 9 тыс. км газовых, более 13 тыс. км водопроводных и около 5,5 тыс. км канализационных сетей. Сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.