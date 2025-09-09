Право открыть мемориальную доску было предоставлено отцу героя и первому заместителю главы Левашинского района Абдусаламу Дибирову

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски участнику специальной военной операции Магомеду Гаджиеву, погибшему в ходе СВО, состоялась в дагестанском селе Аялакаб. Об этом ТАСС сообщил глава Левашинского района Мухтар Халалмагомедов.

"Сегодня в селе Аялакаб состоялась церемония открытия мемориальной доски герою, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Гаджиеву Магомеду Магомедшапиевичу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, героизм, самоотверженность и преданность Родине Магомеда Гаджиева навсегда останутся в памяти земляков.

"Магомед Магомедшапиевич отдал свою жизнь за мирное небо над нашей страной, за безопасность наших граждан. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти и будет служить примером мужества и патриотизма для подрастающего поколения", - добавил глава района.

Как рассказали в администрации района, право открыть мемориальную доску было предоставлено отцу героя и первому заместителю главы района Абдусаламу Дибирову. После минуты молчания участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске.