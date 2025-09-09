Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, документ стал продолжением политики добрососедства и взаимопонимания, о которой говорили лидеры России и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и хоким (глава) Ташкента Шавкат Умурзаков подписали в столице Узбекистана обновленный план ("дорожную карту") по развитию сотрудничества Санкт-Петербурга и Ташкента до 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Узбекистане.

"Как подчеркнул губернатор Петербурга, этот документ стал продолжением политики добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества, о которой говорили на своей встрече лидеры двух стран - президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В рамках состоявшихся в Китае торжеств в связи с юбилеем окончания Второй мировой войны и победы над Японией они провели двустороннюю встречу, на которой, в частности, отметили большую роль регионов в расширении и укреплении российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", - говорится в сообщении.