Работа казачества - это не только внутренняя безопасность, но и безопасность внешнего периметра, заявил губернатор региона

КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Деятельность казачьих обществ имеет особое стратегическое значение для жизни Калининградской области, в том числе для безопасности внешнего периметра региона. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на заседании президиума Совета при президенте РФ по делам казачества в Калининграде.

"Мы взаимодействуем с нашими казаками, взаимодействие носит системный характер, в том числе мы ежегодно из бюджета области выделяем субсидии для поддержки казачьих обществ", - сказал губернатор.

По его словам, власти исходят из тех реалий, которые сегодня существуют. "В этом году мы делаем особый подход: формируем новые направления с учетом реалий, с которыми мы сегодня сталкиваемся, и с учетом внешних угроз наших соседей, которые мы видим и чувствуем", - отметил он. При этом подчеркнул, что "работа казачества сегодня - это не только внутренняя безопасность региона, но и безопасность внешнего периметра".

Губернатор добавил, что для Калининградской области деятельность казачества имеет стратегическое значение. "В нашем регионе действует Окружное казачье общество "Балтийский отдельный казачий округ", которое объединяет 17 реестровых обществ, - сообщил губернатор. - Общая численность казаков составляет 1 152 человека, и 948 из них приняли на себя обязательства по несению государственной службы". По его словам, казаки Калининградской области участвуют в СВО, многие из них получили госнаграды.

Казаки охраняют общественный порядок, участвуют в обеспечении пожарной безопасности, патрулируют улицы и водные объекты. "Также казаки несут службу по защите государственной границы РФ во взаимодействии с Федеральной службой безопасности" , - сказал Беспрозванных.

В Калининграде под председательством помощника президента РФ Дмитрия Миронова прошло заседание президиума Совета по делам казачества. Обсуждали работу казачьих обществ с подрастающим поколением, участие российского казачества в специальной военной операции, развитием международного сотрудничества с потомками казаков, проживающих за рубежом.