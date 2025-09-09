Минтруд: охват населения России пенсионной системой составил 100%

Статс-секретарь - замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов отметил, что особое внимание уделяется расширению возможностей и защите прав граждан старшего поколения

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. 100% населения России охвачено пенсионной реформой. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

"Охват населения России пенсионной системой - 100%, то есть все российские граждане либо получают пенсию, либо имеют право на нее при наступлении оснований", - отметил он на 78-й сессии Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) в Женеве.

По словам замминистра, в настоящее время особое внимание уделяется "расширению возможностей и защите прав граждан старшего поколения". В этих целях была разработана и утверждена обновленная Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Пудов пояснил, что в ее рамках "создаются условия для их активного долголетия, участия в политической, социальной и иных сферах деятельности общества".

78-я сессия КЭСКП проходит в Женеве с 8 по 26 сентября. На ней рассматривают доклады Зимбабве, Колумбии, Лаоса, Нидерландов, Россиии и Чили. КЭСКП осуществляет надзор за соблюдением Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Состоит из 18 независимых экспертов.