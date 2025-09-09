В кинокартине показана работа океанологов, историков и энергетиков

АРХАНГЕЛЬСК, 9 сентября. /ТАСС/. Научно-популярный фильм "Услышать, как растет трава" представили на Соловках, показ прошел в рамках Ассамблеи творчества "Берег надежды". Как рассказала ТАСС режиссер Анжелика Долинина, это картина об экспедиции Арктического плавучего университета, проекта, который исследует высокоширотную Арктику.

"Соловки в первом рейсе Арктического плавучего университета были кульминационной точкой маршрута арктической экспедиции. Это, возможно, стало символическим благословением для научно-образовательного проекта, который успешно развивается и является уже брендом научной деятельности Поморья. На Ассамблее собрались люди из разных регионов России, многие из них впервые приехали на Север. Наш фильм знакомит их еще и с русской Арктикой, ее уникальной природой и удивительной историей открытий", - сказала Долинина.

В основу сценария были положены экспедиционные дневники. В картине показана работа океанологов, историков, энергетиков. Главная сюжетная линия посвящена биологическому блоку исследователей. Авторы уделили особое внимание красоте арктической тундры. Цветущая Арктика даже для студентов-биологов оказалась открытием. "Многие из наших участников впервые приехали на Север, например, крымчане, и показать им более полно хрупкую природу Арктики в целом, не только Соловки, гораздо интереснее и шире", - пояснила ТАСС представительница организаторов ассамблеи Ольга Голубцова.

Фильм - призер и победитель ряда кинофестивалей, обладатель Гран-При Международного фестиваля неигрового кино "Арктика", Гран-При международного медиафорума "Разум XXI век".

Ассамблея творчества на Соловках проходит с 7 по 14 сентября, она включает симпозиум современного искусства "Арт-белое" и арт-пленэр "Золотой сентябрь". В них участвуют художники из Москвы, Архангельска, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Крыма и других регионов, а также писатели, журналисты, кинематографисты.