ПЕРМЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Уровень социального сиротства в Пермском крае за снизился на 47% за три года. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе рабочей поездки в регион.

"Три года назад регион стал участником нашего пилотного проекта по сокращению социального сиротства среди малышей. И вот за три года регион на 47% снизил количество детей, находящихся одномоментно в домах ребенка. А мы понимаем, что для маленьких детей это основное - наличие значимого взрослого, любящего взрослого для их взросления", - сообщила Львова-Белова, отметив, что за год благодаря проекту "Вызов" в регионе "почти на 10% удалось сократить количество детей в социальных учреждениях".

Она также добавила, что освободившиеся в учреждениях места перепрофилируются на разные форматы работы с семьей, что позволяет сохранить кадровый потенциал и существующую инфраструктуру в этой сфере. "Это еще и про выстроенную систему помощи семье в разных кризисах, с разными сложностями. Это и служба "Дети в семье", которая адресно курирует, помогает семьям справляться со своими проблемами. Это консилиум - обоснованность помещения детей в учреждения, когда каждая ситуация ребенка, попавшего в детский дом, разбирается коллегиально <...> Это и фонд-оператор, который адресно помогает семьям по тем проблемным моментам, которые есть: от социальной няни до прохождения лечения от зависимости, аренды жилья, ремонтных работ и так далее, когда это становится причиной попадания ребенка в учреждение", - пояснила уполномоченный по правам ребенка.

В настоящее время, как отметила Мария Львова-Белова, по решению вопросов социального сиротства Пермский край в рейтинге субъектов Российской Федерации находится на 38 месте, что близко к показателям регионов Северного Кавказа, где детей - социальных сирот нет исторически.

"Предстоит проделать еще много работы, но мы уверены, что с каждым годом детей, которые не имеют своих пап и мам, будет в регионе все меньше и меньше. Дети будут находить свои семьи и действительно будут создаваться условия для их воспитания, учебы, а значит, и для того, чтобы они становились полноценными членами общества", - добавил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.