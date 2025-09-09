Президент ознакомился работой проектной, аналитической и химической лабораторий вуза

СИРИУС /федеральная территория/, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил научно-технологический университет "Сириус", передает корреспондент ТАСС.

В частности, глава государства ознакомился с работой проектной, аналитической и химической лабораторий университета.

"Было просто пространство с оборудованием. Сейчас благодаря усилиям [председателя совета федеральной территории Сириус] Елены Владимировны Шмелевой и администрации федеральной территории это 7,5 тыс. кв. м, которые наполнены жизнью. У нас сейчас на базе лабораторного комплекса работают более 200 научных сотрудников в области наук о жизни, более 100 аспирантов, более 150 студентов магистратуры. В общем, сейчас это классная, не имеющая аналогов в стране площадка для использования генетических технологий и в сельском хозяйстве, и в области наук о жизни", - отметил председатель ученого совета университета "Сириус", директор научного центра трансляционной медицины университета Роман Иванов.

Он также рассказал президенту об использовании технологий редактирования генома при создании новых сортов сельскохозяйственных растений, о перспективах их использования в медицинских целях, в частности, при лечении гемофилии и наследственной слепоты. Кроме того, президента ознакомили с работами университета в рамках возглавляемого центром Гамалеи консорциума по разработке РНК-вакцины для лечения рака.