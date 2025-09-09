Для реализации планов требуется консолидация усилий власти, бизнеса, экспертной команды и общественности, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

КУРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Опыт городов, уже отметивших юбилейные даты, изучат и используют при подготовке к 1000-летию Курска, которое будет отмечаться в 2032 году. При этом для реализации планов необходима консолидация усилий власти, бизнеса, экспертной команды и общественности, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам проведенного им заседания оргкомитета по празднованию юбилея.

Чернышенко и помощник президента России Алексей Дюмин являются сопредседателями оргкомитета.

"Дмитрий Чернышенко отметил важность изучения и использования успешного опыта российских городов, которые уже отпраздновали юбилейные даты - Нижнего Новгорода и Перми", - говорится в сообщении.

Чернышенко отметил, что подготовка к празднованию 1000-летия Курска - это масштабная работа, которая требует консолидации усилий власти, бизнеса, экспертной команды и общественности. "Перед нами стоит задача достойно представить всю многогранную тысячелетнюю историю Курска, отдать дань уважения подвигу героев и задать импульс для дальнейшего развития города: благоустроить его, создать новые объекты инфраструктуры, повысить инвестиционную привлекательность", - подчеркнул Чернышенко.

Председатель Ассоциации "Российское историческое общество" Сергей Нарышкин обратил внимание на важность сохранения памяти о сегодняшних защитниках Курской области, в том числе посредством создания новых музейных экспозиций. Он также рассказал о планах реставрации объектов культурного наследия в рамках федерального партийного проекта "Историческая память". "Подготовка к тысячелетию Курска - это не просто юбилей, это уникальное окно возможностей, это исторический шанс комплексно преобразить региональную столицу, создать современную инфраструктуру и дать новый импульс развитию всего региона", - сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

О 1000-летии Курска

Указ о праздновании 1000-летия города Курска, первое упоминание о котором относится к 1032 году, подписал президент РФ Владимир Путин в 2019 году. В средние века Курск был столицей Курского княжества, с 1708 года территория современной Курской области входила в состав Киевской губернии, с 1719 года находилась в составе Белгородской и Севской провинций, а в 1779 году было образовано Курское наместничество, с 1797 года - губерния. Как самостоятельный регион область была образована в 1934 году путем разделения Центрально-Черноземной области на Воронежскую и Курскую.