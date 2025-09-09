Ведомство настаивает, что Владимир Николаев занимался предпринимательской деятельностью и использовал свои полномочия для незаконного обогащения

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура просит суд изъять у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева, его родных и доверенных лиц собственность на сумму 5,3 млрд рублей и более 700 млн рублей. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Иск подан в Ленинский районный суд Владивостока, ответчиками помимо Николаева, в частности, выступают его мать и племянница. ГП настаивает, что Николаев, несмотря на то, что занимал должности регионального депутата и мэра, занимался предпринимательской деятельностью и использовал свои полномочия для незаконного обогащения. "В этих целях Николаев как мэр Владивостока обеспечивал продажу дорогостоящей муниципальной недвижимости на аукционе с закрытой подачей предложений о цене. При этом доступ к торгам получали исключительно аффилированные ему коммерческие компании. Другие участники к распределению высоколиквидных лотов не допускались", - цитирует издание иск ведомства. По данным ГП, с 2005 по 2012 год Николаев вывел из муниципальной собственности более 130 объектов недвижимости кадастровой стоимостью более 700 млн рублей.

Как пишет газета, в коррупционной схеме участвовали и доверенные лица Николаева, а также бывший исполнительный директор ООО "Рыбокомбинат "Турниф" и ООО УК "Системные решения" Юлий Иванов, который с 2015 года занимал должность руководителя управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Прокуроры установили, что коррупционные доходы от деятельности подконтрольных структур ответчики направили на создание ряда строительных компаний и компаний по торговле морепродуктами. Их совокупная капитализация оценивается в 5,3 млрд рублей.

В суде ГП требует обратить в доход государства 16 га земли в городе Артеме, два помещения и здание во Владивостоке, акции ряда компаний. Кроме того, с экс-мэра, его матери, племянницы и ряда подконтрольных компаний прокуроры требуют взыскать более 730 млн рублей.

В июле суд уже взыскал с семьи Николаева более 590 млн рублей. В федеральную собственность также был обращен 821 объект недвижимости, принадлежавший Николаеву и другим ответчикам. В частности, речь идет об имущественном комплексе санатория "Амурский залив", апарт-отеле "Магнум" и 12 земельных участках.

Владимир Николаев был главой администрации города Владивостока с 2004 по 2008 год. Он владеет рядом компаний в городе. 27 февраля 2007 года Приморская прокуратура возбудила в отношении него уголовные дела по факту злоупотребления и превышения должностных полномочий. По данным следствия, чиновник оплачивал из городского бюджета личную охрану и милицейское сопровождение своего автомобиля, на что не имел права. Кроме того, он был обвинен в незаконном выделении частным лицам четырех участков земли. В совокупности ущерб городскому бюджету составил порядка 17 млн рублей. 24 декабря 2007 года Ленинский районный суд города приговорил Владимира Николаева к 4,5 года лишения свободы условно (приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года).