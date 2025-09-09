Как подчеркнул начальник научно-архивного отдела Музея отечественной военной истории Вадим Антонов, в мире сохранилось не более 10 КВ-1 в разной степени аутентичности

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Редкий тяжелый танк времен Великой Отечественной войны КВ-1 воссоздадут в России. Компания Evraz Steel Building приняла участие в этом проекте, изготовив ключевой элемент башни с вооружением, сообщили в пресс-службе компании.

Evraz Steel Building совместно с заводом металлоконструкций "Воронежстальмост" воссоздали подбашенный лист танка - ключевой элемент конструкции техники, на который устанавливается башня с вооружением. Оригинальная деталь танка была серьезно повреждена при взрыве во время войны и восстановить ее оказалось невозможно.

"Мы изготовили подбашенный лист, рассчитанный на значительные нагрузки. Он должен выдерживать вес башни и вооружения, при этом в конструкцию будут вварены оригинальные элементы, сохранившиеся после войны", - сказал генеральный директор "Воронежстальмост" Андрей Боровиков, слова которого приводятся в сообщении.

Как отметил начальник научно-архивного отдела Музея отечественной военной истории Вадим Антонов, в мире сохранилось не более 10 КВ-1 в разной степени аутентичности, а танков с именно такой конфигурацией корпуса, выпуска 1942 года, - единицы.

"Для нашей компании честь внести вклад в восстановление легендарного танка КВ-1. Мы понимаем, что речь идет не просто о металле и конструкциях, - это память о подвиге и инженерной мощи страны в годы войны. Реконструированный танк, несомненно, станет гордостью экспозиции Музея отечественной военной истории в Падиково", - подчеркнул заместитель генерального директора Evraz Steel Building по взаимодействию с рынком металлоконструкций Евгений Самарин.

В пресс-службе компании отметили, что после реставрации танк будет полностью на ходу, на оригинальной коробке переключения передач и бортовых редукторах, а интерьер восстановят по заводским чертежам.