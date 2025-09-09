Станции мониторинга воздуха в Ростове-на-Дону модернизируют впервые с 1970-х годов

Это позволит увеличить частоту измерений загрязнения атмосферы с 3 до 72 раз в сутки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Четыре из семи постов государственной наблюдательной сети в Ростове-на-Дону будут оборудованы современным автоматическим оборудованием до конца 2025 года в рамках федеральной программы "Чистый воздух", их обновят впервые с 1970-х годов. Это позволит увеличить частоту измерений загрязнения атмосферы с 3 до 72 раз в сутки, сообщил в своем Telegram-канале глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

"Посты государственной наблюдательной сети, измеряющие чистоту воздуха, были установлены в нашем городе в 70-х годах прошлого века и с тех пор не модернизировались. Пришло время начать их обновление. Договорились с Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды произвести замену оборудования на четырех из семи ростовских постах, на современное и частично автоматическое", - написал он.

По словам Скрябина, автоматизация позволит не только увеличить частоту замеров, с 3 до 72 раз в сутки, но и оперативно передавать данные в городские службы для принятия мер при превышении норм загрязнения. Проект реализуется в рамках федеральной программы "Чистый воздух", которая предусматривает снижение выбросов в разных городах. Оборудование будет смонтировано до конца текущего года.

Глава Ростова-на-Дону отметил, что в городе также прорабатывается система информирования жителей о результатах измерений. Это повысит прозрачность экологического мониторинга и вовлеченность горожан в решение проблем загрязнения воздуха.

Модернизация станций мониторинга - часть системной работы по улучшению экологической обстановки в городе, которая также включает обновление общественного транспорта и промышленных предприятий.