Специалисты агентства "ОКА" имеют большой опыт по сопровождению иностранцев, желающих жить и воспитывать детей в традиционных ценностях, сообщил глава региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области готовы предложить рассмотреть регион для переезда внуку основателя Пятой французской республики генерала Шарля де Голля - Пьеру де Голлю, сообщил ТАСС губернатор Глеб Никитин.

Ранее Пьер де Голль заявил, что хотел бы вместе с супругой Римой де Голль переехать в Россию.

"Готовы предложить Пьеру де Голлю рассмотреть для переезда нашу Нижегородскую область! Специалисты агентства "ОКА" имеют большой опыт по сопровождению иностранцев, которые хотят жить и воспитывать детей в традиционных ценностях. Мнение господина де Голля о России - очень ценно! Уверен, он оценит наш Нижний Новгород, 100% настоящую Россию", - отметил Никитин.

Позднее де Голль отметил, что готов получить гражданство РФ ради будущего своих детей, решение, по его словам, остается за президентом РФ Владимиром Путиным.