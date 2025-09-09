По данным zaxid.net, мужчина остановил автомобиль с мобилизованными, который направлялся в учебный центр и требовал отпустить их

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Саховский районный суд Львова оштрафовал на $826 мужчину, который избил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата), пытаясь помочь военнообязанным избежать мобилизации. Об этом сообщило издание zaxid.net со ссылкой на материалы дела суда.

По словам издания, мужчина остановил автомобиль с мобилизованными, который выезжал с территории ТЦК и направлялся в учебный центр. Уточняется, что мужчина требовал отпустить мобилизованных. Один из прохожих, который стоял около ворот, напал на водителя автомобиля и повалил на землю, тогда обвиняемый подбежал к ним и начал наносить удары по сотруднику ТЦК.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.