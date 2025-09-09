В ходе трехдневного тура они посещали наиболее знаковые точки архипелага

АРХАНГЕЛЬСК, 9 сентября. /ТАСС/. Около 300 молодых туристов со всей страны посетили в 2025 году Соловецкий архипелаг по программе Росмолодежи "Больше, чем путешествие", сообщает пресс-служба проекта. В ходе трехдневного тура молодые люди посещали наиболее знаковые точки Соловков.

"Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" знакомит молодых людей с Соловками: острова уже посетили около 300 ребят. Во время трехдневного тура "Соловки - духовное наследие России" молодые люди познакомились с Соловецким музеем-заповедником - увидели Соловецкий монастырь, Ботанический сад, совершили прогулку на Большой Заяцкий остров, где находятся уникальные каменные лабиринты, о происхождении которых ученые спорят до сих пор. Молодые люди смогли погрузиться в историю Родины и по-новому взглянуть на духовные традиции России", - указано в сообщении.

Как пояснила ТАСС генеральный директор АНО "Дирекция Соловецкого архипелага" Светлана Зеновская, в течение 2025 года было несколько заездов групп на архипелаг по этой программе.

Благодаря программе Росмолодежи "Больше, чем путешествие" за последние три года сотни молодых людей со всей России побывали в поездках по Архангельской области, и свыше 1,7 тысячи жителей региона отправились в путешествие по другим субъектам страны, отметила генеральный директор АНО "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина.

Туризм в Архангельской области

За последние пять лет туристический поток в Архангельскую область вырос на 43%. "Регион выбирает вдумчивый турист, не только интеллектуал, но и просто человек ищущий, пытливый или уставший от стремительного ритма жизни. Тот, кому нужны смысл, тишина и традиции. Русский Север - то самое место, где новые открытия и душевное наполнение приходят через красоту деревянного зодчества, тишину белых ночей, краски северного сияния, пение птиц, благословение православных обителей. И Соловки в этом контексте приобретают особенное звучание. Сегодня совместно с правительством РФ и Русской православной церковью мы проводим большую работу по подготовке к 600-летию с момента основания первого монашеского поселения на Соловках, дата будет отмечаться в 2029 году", - сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, его слова приводит пресс-служба.

По словам Зеновской, в 2024 году Соловки посетили 52 739 человек, в том числе 45 683 человек в туристский сезон. Из них доля иностранных туристов - 1,9%. В 2025 году министерством культуры Архангельской области утверждена стратегия развития паломничества и туризма на территории Соловецкого архипелага с учетом предельной антропогенной нагрузки на период до 2035 года - не более 60 тыс. человек в год.

В рамках полезной программы молодые туристы приняли участие в хозяйственных работах на территории Соловецкого музея-заповедника. Образовательная программа включала занятие "Семь чудес земли Соловецкой", во время которого участники тура познакомились с историей островов.

Программа "Больше, чем путешествие" входит в экосистему Федерального агентства по делам молодежи и реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Программа действует при поддержке Движения первых, Российского общества "Знание", президентской платформы "Россия - страна возможностей", Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения и Минэкономразвития России.