На Кубани началась посвященная 80-летию Победы экспедиция "Битва за Кавказ"

Работа участников будет сосредоточена на установлении мест неизвестных воинских захоронений и обнаружении останков бойцов, пропавших без вести в годы ВОВ

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Приуроченная к 80-летию Великой Победы 10-ая экспедиция "Битва за Кавказ" стартовала в Крымском районе Краснодарского края. Поисковые работы пройдут здесь с 9 по 14 сентября, сообщили ТАСС в администрации региона.

"В Крымском районе стартовала межрегиональная поисковая экспедиция "Битва за Кавказ", - сказал собеседник агентства.

По данным ассоциации поисковых отрядов "Кубаньпоиск", работа участников будет сосредоточена на установлении мест неизвестных воинских захоронений и обнаружении останков бойцов, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

В экспедиции, проводимой с использованием гранта губернатора, участвуют более 20 поисковых отрядов из Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя. В ассоциации добавили, что базовый лагерь развернут южнее станицы Неберджаевской в долине реки Богаго.

В 2025 году исполнилось 83 года с начала обороны Кавказа. Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне: она длилась 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года). За это время советские войска в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности провели целый комплекс оборонительных и наступательных операций. Северный Кавказ был стратегически важной точкой для фашистской Германии из-за газа и нефти на территориях Закавказья.