Путину в Сириусе рассказали о разработках по лечению агрессивных форм рака

СИРИУС /федеральная территория/, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин побеседовал с ученым, который вернулся из США для работы в научно-технологическом университете "Сириус" и сейчас занимается проектом по иммунотерапии рака, передает корреспондент ТАСС.

В том числе разрабатываются методики борьбы с злокачественными новообразованиями центральной нервной системы: глиобластомой, глиомой. Это агрессивные формы рака, многие пациенты умирают спустя 3-12 месяцев после постановки диагноза. По словам ученого, существующие сейчас методы - паллиативные, они могут лишь продлить жизнь на несколько месяцев.

В "Сириусе" намерены найти новую стратегию для лечения таких видов рака. В частности, ученые занимаются иммуноонкологией, то есть задействуют возможности иммунной системы для борьбы с раковыми клетками.