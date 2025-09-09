Концерт Полины Гагариной в Астане отменили на фоне требований в соцсетях

По данным портала Nur.kz, выступление отменено "в связи с обстоятельствами со стороны самого частного организатора"

АСТАНА, 9 сентября. /ТАСС/. Концерт российской исполнительницы Полины Гагариной, который планировалось провести 27 ноября в столице Казахстана Астане, отменен по решению организаторов. Об этом сообщил новостной портал Nur.kz со ссылкой на управление культуры Астаны.

"Частный концерт исполнительницы Полины Гагариной, запланированный на 27 ноября, отменен в связи с обстоятельствами со стороны самого частного организатора", - приводит портал сообщение управления культуры.

Концерт, согласно расписанию на сайте исполнительницы, планировался на 27 ноября, он до сих пор значится в списке выступлений. Ссылка с сайта ведет на казахстанский портал Zakazbiletov.kz, однако приобрести билеты там нет возможности. В службе поддержки клиентов этого сервиса в конце августа сообщали ТАСС, что продажа билетов приостановлена, но возобновится. При этом 9 сентября корреспондента ТАСС в службе поддержки вновь заверили, что "концерт будет, на этой неделе возобновятся продажи".

Новостной портал Bes.media cо ссылкой на официальный ответ управления культуры города также сообщил, что концерт "отменен в связи с непредвиденными обстоятельствами". Подробности об обстоятельствах такого решения не уточняются. В управлении культуры ТАСС пока не подтвердили и не опровергли данную информацию. В августе в социальных сетях Threads и Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской) появились посты пользователей с призывами отменить концерт Гагариной в Астане. О появлении таких призывов написали несколько казахстанских СМИ.

6 сентября в Алма-Ате также не состоялся планировавшийся концерт белорусского исполнителя Макса Коржа. В конце августа в городской дирекции спортивных сооружений сообщали, что концерт не может состояться, так как представители артиста в необходимые сроки не предоставили требуемые для организации мероприятия документы. Затем казахстанская компания по продаже билетов Freedom Ticketon заявляла, что подготовка к концерту продолжается, однако 3 сентября компания - организатор мероприятия Concerts.prod подтвердила отмену концерта.

В 2025 году в Казахстане отменялись концерты других исполнителей, например, не состоялся концерт Земфиры (внесена в РФ в реестр иностранных агентов) в Алма-Ате, в Костанае не прошел концерт украинской группы Quest Pistols, в Астане и Караганде не прошли запланированные выступления рок-группы "Наив", в декабре 2024 года в Астане и Алма-Ате были отменены концерты рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в России в реестр иностранных агентов).