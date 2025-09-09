Поезд из 20 вагонов будет отправляться из Курска в 22:15 мск и прибывать на Восточный вокзал Москвы в 06:21 мск

КУРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Фирменный пассажирский поезд "Курский соловей" сообщением Курск - Москва возобновил курсирование, передает корреспондент ТАСС.

"Приветствую вас на сегодняшнем знаковом событии - торжественной презентации, посвященной возвращению на рельсы легендарного маршрута. Сегодня мы даем старт поезду "Курский соловей", который вновь соединит Курск и столицу. Этот проект - результат большой совместной работы, и я, конечно же, прежде всего хотел бы высказать слова благодарности Александру Евсеевичу (Хинштейну - врио губернатора Курской области - прим. ТАСС), моим коллегам-железнодорожникам и всем, кто участвовал в его реализации", - сказал на презентации в режиме ВКС глава РЖД Олег Белозёров.

По словам Хинштейна, воссоздать современный, комфортабельный поезд, который отвечает всем сегодняшним требованиям, последнему слову техники и дизайна, удалось в кратчайшие сроки. Отмечается, что один из вагонов выполнен как мини-музей, где каждое купе рассказывает о знаменитых курянах, которые прославили регион. Например, с именами актера Михаила Щепкина, поэта Афанасия Фета, певицы Надежды Плевицкой, живописца Александра Дейнеки и других связаны тематические пространства. Также в начале вагона установлены монофоны с записью произведений композитора Георгия Свиридова и песен в исполнении Плевицкой, библиотека путешественника, где каждый желающий может взять книгу.

"Нам казалось очень важным, чтобы как можно больше людей узнало о великих, выдающихся курянах, кто прославил и Курскую землю, и Россию в целом, чтобы дорога из Москвы в Курск и обратно была не просто приятной, комфортной, но и содержательной, чтобы человек смог послушать музыку, почитать книгу, посмотреть фильм. Каждое из купе сделано по индивидуальному проекту и несет в себе большое количество артефактов", - подчеркнул врио главы региона, поблагодарив АО "ФПК" и ОАО "РЖД" за активное взаимодействие с регионом.

Правительство Курской области совместно с ОАО "РЖД", АО "ФПК" проработали вопрос о запуске фирменного поезда № 106/105 сообщением Курск - Москва - Курск. Поезд из 20 вагонов будет отправляться из Курска в 22:15 мск и прибывать на Восточный вокзал Москвы в 06:21 мск. Из столицы состав будет уезжать в 22:30 мск, прибывая в Курск в 06:31 мск. В поезде 20 вагонов: 10 плацкартных, 1 штабной, 1 СВ и 8 купейных, всего он может вместить 860 пассажиров.

По информации МЖД, первый рейс фирменного поезда "Курский соловей" сообщением Курск - Москва - Курск состоялся в апреле 1967 года - в год 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. В 2014 году поезд исчез из расписания движения. Вместо него появился новый фирменный поезд № 105Х/106Х "Москва - Орел - Курск", который объединил два фирменных поезда - "Тургенев" и "Соловей" с измененным временем прибытия и отправления.