Разработанный в "Сириусе" подход позволяет передавать тактильные ощущения через экран

СИРИУС /федеральная территория/, 9 сентября. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину в научно-технологическом университете "Сириус" рассказали о работе над технологией, позволяющей передавать тактильные ощущения через экран.

"Русскоязычный гражданин Эстонии, который работал в Германии и благодаря грантовой поддержке теперь приехал в "Сириус", разрабатывает очень интересный подход - мы его называем "осязашка". Это способ заставить человека чувствовать виртуальное изображение. То есть он разрабатывает алгоритмы и устройства, которые позволяют передавать тактильные ощущения от изображения на экране на рецепторы", - рассказал председатель ученого совета университета "Сириус" Роман Иванов.

Эффект он проиллюстрировал на простом примере: "Фактически вы можете, гладя экран телефона, на котором изображена кошка, чувствовать шерсть кошки". "Да ладно?" - отреагировал Путин.

Исследователи надеются, что технология будет использоваться, например, для проведения хирургами дистанционных операций или для возвращения осязания людям с протезированными конечностями.