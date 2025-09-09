В Ненецком АО увековечили память экипажа самолета времен Великой Отечественной

Как уточнил председатель регионального отделения Русского географического общества Матвей Чупров, на месте был установлен памятный знак с фотографиями

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Память членов экипажа самолета, который разбился в Ненецком автономном округе (НАО) в 1944 году, увековечили в Тиманской тундре на месте крушения, сообщает Telegram-канал Нарьян-Марского объединенного авиаотряда.

"В Тиманской тундре, недалеко от сопки Лодка, увековечили память экипажа самолета PBN-1 Nomad, который разбился здесь в 1944 году. В вечный полет ушли шестеро героев-авиаторов. Лишь бортмеханик Михаил Федоровых остался тогда в живых. И повторил подвиг Алексея Петровича Маресьева. 18 дней шел до Коткино", - указано в сообщении.

Как уточнил ТАСС председатель регионального отделения Русского географического общества Матвей Чупров, на месте был установлен памятный знак с фотографиями членов экипажа. Участники экспедиции подняли прах погибших летчиков для последующего захоронения. Также поисковики собрали на месте артефакты для будущей выставки. Память пилотов почтили заупокойной литией, которую провел отец Анатолий.

Памятные мероприятия организованы в рамках проекта "Крылья Победы. Северный Тиман" при поддержке Нарьян-Марского объединенного авиаотряда.

Поисковая экспедиция к месту падения в Тиманской тундре началась 28 августа. Основная задача - обнаружение останков экипажа и сбор артефактов на месте катастрофы гидросамолета PBN-1 "Номад", произошедшей 29 октября 1944 года. В состав экспедиции вошли восемь человек, среди которых опытные поисковики и краеведы, а также три студента Нарьян-Марского аграрно-экономического техникума.

Экспедиция проходила в труднодоступном районе Тиманской тундры примерно в 200 километрах к западу от Нарьян-Мара. В годы Великой Отечественной войны в городе располагался оперативный аэродром Беломорской военной флотилии, где базировались самолеты, выполнявшие задачи по защите северных морских рубежей.