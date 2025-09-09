В столовой отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты подмосковного отделения Роспотребнадзора проводят расследование случаев острой кишечной инфекции в лицее имени В. И. Долгих в селе Павловская Слобода Истринского района Московской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Специалистами Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование по факту регистрации нескольких случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) у учащихся технологического лицея имени В. И. Долгих. Причина возникновения очага ОКИ устанавливается, проводятся лабораторные исследования, о результатах которых будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в лицее проводятся дезинфекционные мероприятия, работа пищеблока остановлена. Также в столовой отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья.