Образовательный центр создали по инициативе президента, он находится под его патронажем

СИРИУС /федеральная территория/, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает серьезными результаты, которые достигнуты за 10 лет с момента создания образовательного центра "Сириус", передает корреспондент ТАСС.

"Мне очень хотелось посмотреть, что здесь [в Сириусе] за 10 лет произошло - от первого шага с 1 сентября 2015 года и по сегодняшний день. Я вижу, что движение очень серьезное. Построены школа, университет, лабораторный комплекс, причем по самым разным направлениям", - сказал президент во время осмотра научно-технологического университета "Сириус".

В 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры Сочи был открыт образовательный центр "Сириус". Он создан по инициативе Путина и находится под его патронажем. В июле 2019 года фонд "Талант и успех" учредил Научно-технологический университет "Сириус". Позже открылись президентский лицей, колледж, средняя специальная музыкальная школа. В декабре 2020 года президент подписал закон, согласно которому городской округ Сириус стал первой в России федеральной территорией.