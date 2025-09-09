Завершение реализации проекта намечено на 2028 год

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Строительство новой инфекционной больницы в Кабардино-Балкарии и реконструкция аэропорта "Нальчик" вошли в комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной и социальной инфраструктуры РФ до 2036 года. Об этом сообщили в правительстве КБР.

"В комплексный план вошли приоритетные мероприятия по созданию инфраструктуры, уже реализуемые в рамках нацпроектов и госпрограмм. В утвержденный план вошли два объекта Кабардино-Балкарии. Это строительство в Нальчике нового аэропортного комплекса и строительство инфекционной больницы "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями", - отметили в правительстве региона.

Площадь нового медицинского центра, мощностью 470 коек, составит более чем 18 тыс. кв. м. Завершение реализации проекта намечено на 2028 год. Строительство нового объекта инфраструктуры воздушного транспорта в Нальчике также планируется завершить в 2028 году.

Комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года разработан согласно указу президента страны. Он сформирован на основе схем территориального планирования для сферы транспорта, энергетики, связи, здравоохранения, высшего образования.