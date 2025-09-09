Президент РФ отметил, что многие из проектов посвящены героям специальной военной операции, а также подвигам выдающихся соотечественников и самобытным традициям народов России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам всероссийского конкурса "Родная игрушка". Его зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на награждении победителей в Национальном центре "Россия".

"Дорогие друзья, приветствую вас в Национальном центре "Россия" на финале Всероссийского конкурса "Родная игрушка", который проходит как масштабный праздничный фестиваль, объединяющий участников из всех регионов нашей страны", - обратился российский лидер.

"Отрадно, что представители разных возрастов и профессий, целые команды и крупные компании направили на конкурс более 28 тыс. оригинальных идей для создания игр и игрушек, причем авторы 3 тыс. заявок - дети", - обратил внимание Путин и добавил, что творческие замыслы участников призваны воспитывать у подрастающего поколения "приверженность высоким духовно-нравственным, семейным идеалам и ценностям, развивать художественный вкус, научный исследовательский дар", а также открывать для молодого поколения "яркие страницы истории и культуры" России.

Путин отметил, что многие из проектов посвящены героям специальной военной операции, а также подвигам выдающихся соотечественников и самобытным традициям народов России. Российский лидер выразил уверенность в том, что у всех участников конкурса была возможность проявить свои способности, а "родные игры и игрушки, которые сегодня будут объявлены победителями, подарят радость мальчишкам и девчонкам в дошкольных образовательных организациях, досуговых центрах, детских библиотеках и семьях" по всей России. В завершение президент пожелал участникам успехов.

Конкурс "Родная игрушка" запущен в 2024 году по инициативе президента России Владимира Путина. Его цель - стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.

Заявки на конкурс принимались в пяти номинациях: "Сюжетно-образная игрушка", "Настольная игра", "Техническая и технологическая игрушка", "Конструктор и сборная модель", "Мультимедийный проект". Организатором конкурса является Российское общество "Знание", соорганизатором - Движение первых.