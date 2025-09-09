В новых квартирах выполнен капитальный ремонт, чистовая отделка, установлена сантехника

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Первые муниципальные квартиры переданы в собственность жителям Мариуполя, состоявшим в очереди на жилье и согласившимся на предоставление компенсационной недвижимости из муниципального жилфонда. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Антон Кольцов.

"Передали в собственность горожан первые муниципальные квартиры. Их получили мариупольцы, которые состояли в квартирной очереди и подписали согласие на предоставление компенсационного жилья из муниципального жилфонда", - написал он.

По словам главы города, жилье выделено в рамках ранее принятого закона, который расширил полномочия местных властей и позволил формировать фонды муниципального жилья для передачи в собственность граждан. В новых квартирах выполнен капитальный ремонт, чистовая отделка, установлена сантехника.

"Формирование муниципального жилфонда позволит обеспечить компенсационным жильем граждан, утративших его во время боевых действий. По мере готовности квартир к выдаче продолжим процесс", - добавил Кольцов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратил внимание на ситуацию, когда жители домов, поврежденных в результате обстрелов, продолжают получать счета за коммунальные услуги, несмотря на то, что проживать в этих домах невозможно. Он также поручил Минстрою ДНР разобраться в ситуации и провести перерасчет начисленных платежей.